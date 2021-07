Inter news, Satriano fa sognare. Cosa pensa Inzaghi di lui

Inter news, i giorni di Satriano. Il giovane attaccante nerazzurro si sta mettendo in mostra nei primi giorni di ritiro con la prima squadra di Simone Inzaghi. L'occasione è quella giusta per candidarsi. In attesa di schiarite sul futuro, Satriano sta sorprendendo.

"Un guizzo, di quelli che fanno sognare i tifosi e stropicciare gli occhi agli osservatori. Un lampo, nel caldo di una serata a Lugano che rischiava di macchiare la prima sulla panchina dell’Inter di Simone Inzaghi. Un gesto da centravanti vero, da giocatore navigato, fatto sembrare semplice come fosse una cosa naturale". Così La Gazzetta dello Sport sul gol che l'uruguayano ha siglato, sabato, nella prima amichevole stagionale in Svizzera.

Il quotidiano ritrae il giovane calciatore: "E' un tipo semplice, tutto casa e lavoro. Il tempo libero lo passa a casa con la fidanzata o a spasso con i due cani, Bolso e Simba. All’Inter ha legato molto con Franco Vezzoni, altro talento della Primavera, classe 2001".

Già in Primavera, Satriano aveva convinto. Il quotidiano milanese ricorda come Madonna, ex tecnico della Primavera, rimase subito colpito dalla determinazione di Satriano e dalla capacità di apprendere velocemente i consigli. Anche Inzaghi, in questi giorni, sta apprezzando questo. Satriano sta provando a meritarsi la conferma nel gruppo big che, il prossimo anno, rilancerà la sfida in Italia e in Europa.