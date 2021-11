Inter news: saranno gli ultimi mesi di Perisic. Pronto il sostituto

Inter news: riflessioni sulla fascia sinistra.

L'Inter sta già studiando il dopo-Perisic. Come racconta oggi 23 novembre La Gazzetta dello Sport, il destino del mancino croato è segnato. Perisic tornerà in Bundesliga a fine stagione e si starebbe già guardando attorno, con Dortmund e Wolfsburg in prima fila. E l'Inter? La società nerazzurra avrebbe individuato l'ideale erede.

E' Filip Kostic, talentuoso esterno dell'Eintracht Francoforte. Il suo agente, Lucci, è lo stesso di altri calciatori nerazzurri come Dzeko e Kolarov, oltre a Correa e Vecino. E l'arrivo di Kostic a Milano potrebbe essere anticipato addirittura già a gennaio se partisse qualcuno degli attuali esuberi in rosa.

La cifra che l'Inter sarebbe disposta a spendere è, per il quotidiano, di 10 milioni, mentre per il calciatore è pronto un contratto da 2.5 milioni (più bonus) per due stagioni. Curiosa la storia di Kostic perché, proprio il serbo, era stato ad un passo dall'Italia, ma in un altro club. La Lazio sembrava ad un passo dal colpo quest'estate, poi si è fermato tutto. Ora ci prova l'Inter per il 'serbo multiuso', come lo definisce oggi il giornale.

Un'alternativa è Ramy Bensebaini, sempre dalla Bundesliga: algerino, più giovane di Kostic (25 anni contro i 29 del serbo), costa anche più di Kostic. Per ora un'idea minoritaria per un centrocampo su cui si accavallano di ora in ora rumor e nuove possibilità (leggi le ultime su Frattesi, talento del Sassuolo).