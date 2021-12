Inter news: Pif fa l'annuncio? La risposta di Zhang è già arrivata

Inter news: le indiscrezioni su Pif e la posizione della società.

La Gazzetta dello Sport, oggi 29 dicembre, fa il punto. Un aggiornamento piuttosto chiaro, e netto, quello del giornale sul conto delle voci che - nelle ultimissime ore - hanno animato i tifosi e gli addetti ai lavori. Il fondo Pif pronto ad annunciare l'acquisizione dell'Inter? Questa era la notizia emersa nella serata di ieri, ma il quotidiano milanese getta acqua sul fuoco, proponendo cosa filtra dallo stesso club in merito.

"La società nerazzurra ha smentito con forza, bollando come «fake», dunque false, le notizie di un passaggio di mano del club che - stando a IbTimes - sarebbe stato già completato. Nessun riscontro in merito: Zhang ha fatto sapere di non aver mai aperto alcuna trattativa di cessione con il fondo Pif", si legge sulle pagine del giornale.

Insomma, una presa di posizione che non sembrerebbe promettere nulla di imminente, né una consistenza reale su un'operazione sempre piuttosto chiacchierata. In attesa di nuove evoluzioni, qui cosa era emerso nella giornata di ieri.