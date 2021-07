Inter news, oggi ufficiale Socios. Le cifre, il podio in Italia: è rivoluzione

Inter news: ecco il nuovo sponsor. Il club nerazzurro entra in una nuova era. E, oggi, La Gazzetta dello Sport espone i dettagli del nuovo accordo con Socios, lo sponsor che campeggerà sulle magliette di Lukaku e compagni a partire da questa stagione. Il matrimonio sarà ufficiale oggi.

"L’accordo con l’azienda legata alla criptovaluta darà subito una grande boccata d’ossigeno alle casse del club nerazzurro, anche se non si è arrivati alla cifra che sperano i vertici di Viale della Liberazione. Socios.com garantirà all’Inter più di 20 milioni a stagione. Meno dei 30 a cui aspirava fortemente il club prima dell’avvento della pandemia, ma è comunque una cifra consistente".

Curiosità: come rimarcato dal quotidiano, con questo accordo l'Inter entra sul podio dei club italiani con maggiori ricavi dallo sponsor.

"Sulla carta, il club nerazzurro adesso è terzo in italia per ricavi dagli sponsor dietro a Juventus (45 milioni da Jeep) e Fiorentina (25 da Mediacom), ma sarebbe quella con l’accordo maggiore senza considerare le parti correlate. Per Juve e Fiorentina, infatti, le aziende sono legate alle proprietà dei club".

Insomma, un accordo a suo modo rivoluzionario e che lancia l'Inter in una nuova dimensione. "Chiaro, per i nostalgici non sarà facile abituarsi ad un nuovo marchio sulla maglietta, specie dopo quello che è stato la Pirelli per 26 anni: al vecchio sponsor sono legati i successi più recenti ma anche pubblicità entrate di prepotenza nella storia, come quella di Ronaldo sul Corcovado di Rio de Janeiro", ricorda il quotidiano.