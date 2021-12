Inter news, occhio all'incredibile record: manca dal 1950

Inter news, tra operazione sorpasso e record: Simone Inzaghi si prepara a stupire.

Non una semplice partita, quella che andrà in scena questa sera (domenica 12 dicembre 2021, ndr) al Meazza di Milano contro il Cagliari (recupera qui il profilo di Joao Pedro), bensì l'opportunità in caso di vittoria di potersi portare, in solitaria, in testa alla classifica di Serie A. Questo traguardo, ad oggi con Inzaghi (recupera qui il possibile asso nella manica), non è mai stato centrato in quanto nelle prime giornate la vetta è stata condivisa con Milan e Napoli. Un tale risultato, come riferisce l'edizione odierna (domenica 12 dicembre 2021, ndr) de La Gazzetta dello Sport, farebbe ben sperare per diversi motivi.

Non solo la possibilità di superare i cugini e portarsi in vetta, quest'ultime giornate di campionato del 2021 potrebbero segnare un record storico per i nerazzurri: "L’Inter del 2021 è vicina a quella macchina perfetta capace di marchiare a fuoco un’epoca, sportiva e non. Da Antonio Conte a Simone Inzaghi sono cambiate tantissime cose, non la predisposizione ad assaltare l’area avversaria alla ricerca del gol. Aggiungendo i 39 gol realizzati fin qui in campionato dalla squadra di Inzaghi ai 55 segnati da gennaio a maggio dall’Inter contiana, si arriva a quota 94, a meno cinque marcature dal record di gol in un anno solare della storia del club nerazzurro (99 nel 1950) e a meno sei dall’incredibile quota 100". Così precisa la rosea.

Numeri, dunque, che hanno dell'incredibile. Negli ultimi anni della sua storia, l'Inter si è solamente avvicinata a quel totale di realizzazioni, non raggiungendolo mai, fermandosi a quota 79 sia nel 2007 che nel 2020. I primi record sono stati stabiliti dalle formazioni delle annate solari 1930 (83 reti), 1933 (89 reti) e 1949 (93 reti) fino ad arrivare al 1950 del record assoluto. Ora si può riscrivere la storia e, dopo il Cagliari, ci saranno ancora due possibilità per superare quota 100 mai raggiunta fino ad ora. L'attuale formazione nerazzurra, come racconta la rosea, non presenta numeri da capogiro solamente in questa speciale classifica interna, bensì la stessa si trova al primo posto anche nella classifica inerente al numero di vittorie interne nell'anno solare 2021 dei top cinque campionati europei.

Infatti, come raccontano i numeri, l'Inter ad oggi presenta 17 vittorie su 19 match (percentuale dell'89, 47%) guidando la classifica davanti a Siviglia e Bayern (16 vittorie su 19 match ed una percentuale dell'84,21%) e ad altre due italiane come la Lazio (16 vittorie in 20 match, percentuale dell'80,00%) e la Juventus (15 vittorie su 21 match casalinghi, percentuale del 71,42%). Seguono poi squadre come Manchester City, PSG e Real Madrid. Numeri esaltanti che questa sera potrebbero essere ulteriormente aggiornati.