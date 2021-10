Inter news, nuovo stadio: novità attese nel corso della prossima settimana

Inter news, la questione stadio sta diventando centrale nel nuovo mandato del sindaco Sala.

A riportarlo è la Gazzetta dello Sport, che spiega come la città di Milano stia entrando in uno stato di profondo cambiamento. Inter e Milan vogliono inserirsi in questa evoluzione realizzando uno stadio di proprietà che possa sostituire il Meazza. Il progetto iniziale prevedeva l'inaugurazione del nuovo impianto nel 2026, in occasione delle Olimpiadi invernali, che Milano ospiterà insieme a Cortina. Tuttavia questa ipotesi è tramontata, dal momento che la cerimonia di inaugurazione è stata assegnata all'Arena di Verona.

Ma questo aspetto non sposta di molto il progetto dei due club, che settimana prossima si incontreranno con il sindaco per riaprire di nuovo la questione. Ci sarà da ottenere gli ok politici, e al momento in ballo ci sono la Cattedrale di Populous e gli Anelli di Manica Sportium. Ma quale sarà il prossimo passo? La Gazzetta dello Sport spiega che gli ok da parte di Regione e Comune potrebbero arrivare entro fine anno. Per questa ragione sarà necessario accelerare. E novità importanti, come detto, potrebbero arrivare già dall'incontro che dovrebbe avvenire nel corso della prossima settimana.