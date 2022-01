Inter news: non solo sorrisi, un rinnovo è davvero in alto mare

Inter news: un rinnovo in discesa, un altro - più che mai - in salita.

La Gazzetta dello Sport, oggi 4 gennaio, fa il punto sulle trattative per i prolungamenti contrattuali di Brozovic e Perisic, i due centralissimi croati dell'Inter. Ottimismo sul fronte del regista, molto meno sul mancino. "In questo caso, il sentimento prevalente è il pessimismo e non è previsto alcun incontro in tempi brevi", rimarca il giornale.

Ballano distanze sia in termini di cifre (6 milioni la richiesta di Perisic; 4 la proposta dell'Inter), sia di durata del contratto (triennale la richiesta, a fronte del biennale pensato dal club nerazzurro). E allora? Tempi lunghi. "Le parti non si troveranno davanti a un tavolo prima di febbraio e fino a quel momento ognuno giocherà la sua partita".

Stando al giornale, Perisic aspetterà offerte dalla Bundesliga, mentre l'Inter proverà a capire su chi poter puntare in caso di necessità di sostituire l'esterno. Il club nerazzurro avrebbe però una convinzione: che nessuno possa offrire a Perisic una proposta contrattuale più vantaggiosa. E a quel punto proprio il croato potrebbe abbassare le pretese, riavvicinando i fili di un dialogo oggi chiaramente in stand-by.