Inter news, non solo Gosens. Novità su Bremer. E Scamacca...

Inter news: non solo Gosens nei pensieri nerazzurri.

Il tedesco è vicino alla squadra di Inzaghi che, presto, potrebbe accogliere il rinforzo che fortemente cercava per la corsia mancina del proprio centrocampo (qui la scheda dell'esterno). Un gran colpo, ma che non esclude altre idee che pure appartengono ai desideri della società nerazzurra, in vista di giugno. E' il Corriere dello Sport, oggi 26 gennaio, a fare il punto sulle trattative.

Ci sarebbe già un accordo di massima per il brasiliano Bremer del Torino, e l'Inter - rimarca la fonte - sarebbe in vantaggio sulle concorrenti. Una novità per il reparto difensivo: Bremer inietterebbe muscoli e nuova linfa in una difesa che potrebbe perdere De Vrij. Non ci sarà però la voglia da parte dell'Inter di superare una certa cifra per l'acquisto (20 milioni il tetto ipotizzato). Ecco perché c'è già una seconda idea, in alternativa: Luiz Felipe della Lazio, già allenato dall'attuale tecnico nerazzurro.

Ci sono, poi, i gioielli di casa Sassuolo. Con l'acquisto di Vlahovic, la Juventus si è sfilata dalla corsa a Scamacca. L'Inter sembra orientata a scegliere fra l'ariete e il compagno di squadra Raspadori per l'attacco (a gennaio, invece, ecco Caicedo. Qui lo scenario). Importanti saranno le caratteristiche che Simone Inzaghi vorrà immettere nel reparto. Piace anche Frattesi, rivelazione del campionato e considerato l'ideale vice-Barella (pur potendo all'occorrenza giocare ovviamente anche assieme al centrocampista della Nazionale di Mancini).