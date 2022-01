Inter news, Mourinho è furioso: la bordata sul Milan è velenosissima

Inter news: veleno Mourinho. L'ex tecnico nerazzurro si è scagliato contro il Milan.

Al termine di un match infuocato, perso dalla Roma dello Special One, Mourinho ha tuonato contro il comportamento di San Siro che, ieri sponda rossonera, non ha mancato di beccare il portoghese. Mourinho ha dichiarato a fine match in conferenza di aver rifiutato la panchina del Milan, e di essere doppiamente contento, oggi, di questo.

Il riferimento, spiegato dallo stesso Mourinho, è a tre anni fa, quando il Milan avrebbe provato a prendere il vulcanico allenatore. Risposta? No, grazie. In nome della precedente esperienza in nerazzurro, che Mourinho non ha evidentemente mai dimenticato. "Sono doppiamente contento di quella risposta dopo quello che è successo oggi", le dichiarazioni del mister, indimenticato protagonista del Triplete del 2010 in nerazzurro (qui i dettagli sull'incontro con i tifosi dell'Inter nelle scorse ore).

Lo Special One ha criticato anche l'operato arbitrale e il VAR in una sfida, quella di ieri fra Roma e Milan, terminata 3-1 in favore degli uomini di Pioli, ma che non ha certo scansato polemiche, accuse e dubbi da parte del portoghese.