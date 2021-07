Inter news, le nuove amichevoli: due in programma, e c'è Buffon

Inter news: come cambierà il percorso di amichevoli estive del club nerazzurro? La rinuncia alla tournée americana ha fatto saltare il programma originario. La squadra di Simone Inzaghi, però, ha bisogno di minuti nelle gambe, e test di livello per preparare la prossima stagione al meglio.

La Gazzetta dello Sport spiega le intenzioni del club nerazzurro che deve far fronte ad un'estate rocambolesca e sempre ricca di colpi di scena.

"In ogni caso, l’Inter si sta organizzando per giocare delle amichevoli negli stessi giorni in cui erano previste le sfide della Florida Cup. Ad esempio, domenica alle 18 alla Pinetina si comincerà con una sfida con la Pergolettese, formazione di Serie C. Nel mentre si cerca un nuovo rivale tra mercoledì e giovedì. L’8 agosto, poi, si alzerà il livello e la squadra di Simone Inzaghi affronterà il Parma di Buffon al Tardini".

Questo, dunque, lo scenario. L'Inter non resterà ferma. Dagli Usa ad impegni del tutto casalinghi, fra cui quello con l'ex numero uno della Nazionale e della Juventus. L'orientamento è chiaro: in attesa dei prossimi colpi di mercato, ci si continuerà a concentrare su schemi e movimenti con chi c'è.

Due, fin qui, gli impegni già consumati dall'Inter nel pre-campionato: la doppia vittoria contro Lugano e Pro Vercelli.