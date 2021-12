Inter news, le mosse mancine. Digne? Non solo. Per giugno il nome c'è già

Inter news: chi sarà il prossimo protagonista sulla fascia sinistra nerazzurra?

Continuano a tenere banco i rumor sul nuovo mancino che, da gennaio, potrebbe supportare ulteriormente la manovra di Inzaghi. C'è un nome che, stando a La Gazzetta dello Sport, oggi 31 dicembre, l'Inter avrebbe identificato come ideale: è Lucas Digne, dell'Everton. Balla il nodo legato alla formula dell'eventuale trasferimento. Prestito, con diritto di riscatto (e non obbligo), è il desiderio dei nerazzurri. Benitez, ex nerazzurro e manager proprio degli inglesi, avrebbe invece altre idee.

In attesa di risolvere anche l'enigma Perisic, c'è comunque già una strada alternativa per la prossima stagione. "Non è stato mai chiuso del tutto il dossier Filip Kostic", assicura il quotidiano. Il serbo dell'Eintracht Francoforte è l'idea forte, "resta in prima fila per sgasare su quella fascia a San Siro", si legge oggi.

Le cifre: 10 milioni, e un triennale da 2,5 più bonus. Questa l'idea dell'Inter sul lato economico dell'operazione. "Tra l’altro, Kostic verrebbe di corsa nella Milano nerazzurra e a rappresentarlo c’è Alessandro Lucci, che ha ottimi uffici nella sede dell’Inter". Da Dzeko a Correa, sono infatti già altri i nomi rappresentati dall'agente. Qui il punto su tutte le idee straniere dei nerazzurri.