Inter news: le mosse di Zhang. Dai dirigenti a Brozo. E spunta un premio...

Inter news: l'ora dei confronti (e dei premi).

Steven Zhang ha festeggiato il secondo trofeo dell'era Suning a Milano. La Supercoppa italiana, vinta in volata contro la Juve grazie ad uno squillo del cileno Alexis Sanchez, ha ulteriormente rimpolpato l'entusiasmo in casa nerazzurra. Il Corriere dello Sport, oggi 14 gennaio, analizza le mosse presidenziali. Innanzitutto, Zhang ha deciso di pagare un premio alla rosa in seguito alla conquista del trofeo. Un segnale di attaccamento alla squadra e di riconoscenza per gli ultimi importanti successi (l'editoriale di InterDipendenza.net, clicca qui).

C'è, poi, il capitolo rinnovi. Come spiega il quotidiano, nessun vertice ieri coi dirigenti, ma è cosa fatta per i prolungamenti di Marotta, Ausilio e Baccin (la fase è avanzatissima, e il giornale parla di momento di stesura dei contratti). Mentre la prossima settimana sarà la volta di Marcelo Brozovic: il nuovo incontro con l'entourage del croato dovrebbe ulteriormente avvicinare alla fumata bianca dopo mesi di forte incertezza, ora finalmente un lontano ricordo.

Sullo sfondo, il futuro dell'intero club. Non mancano appunti nemmeno su questo tema. C'è una grande unità d'intenti, nonostante - come rimarca il giornale romano - proseguano le indagini di Goldman Sachs su possibili investitori interessati alla maggioranza (o minoranza) del club nerazzurro. Leggi qui l'incasso dell'Inter per il successo in Supercoppa.