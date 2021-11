Inter news: le mosse dalla Cina. Pif? Posizione netta. La scelta sullo stadio

Inter news: il tema societario resta caldo.

Dalla Cina operazioni di rilancio. E rinnovi in arrivo per i principali dirigenti della macchina nerazzurra. Un segnale certamente importante sulla continuità e ambizione dell'attuale corso, anche se sui vari fronti non mancano precisazioni. La Gazzetta dello Sport, oggi 30 novembre, fa il punto. Sul rifinanziamento ci sarebbe stato uno slittamento nei tempi. L'annuncio non arriverà entro dicembre, bensì nei primi tre mesi del nuovo anno, verosimilmente proprio gennaio.

Il riferimento è ai due bond attuali che diventeranno uno solo, con nuova scadenza al 2027, con valore 400 milioni. Un piano dunque a lungo termine. Ci sono, poi, i rumor su un presunto interessamento all'Inter del fondo sovrano dell'Arabia Saudita, Pif. Le voci, spiega il quotidiano, non hanno aderenza con la realtà.

Piacerebbe piuttosto una svolta sul tema stadio: "lavori in corso tra Inter e Milan per accelerare sul progetto, nel rispetto delle linee guida dettate dal Comune. Il progetto definitivo deve ancora essere svelato, tutto porta al nome di Populous", aggiorna il quotidiano. E fra i calciatori, c'è già il nome del prossimo nerazzurro che rinnoverà: Marcelo Brozovic.

