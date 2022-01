Inter news, la moviola: 'giallo rigori', non era solo uno. Finale da brividi

Inter news: i rigori per i nerazzurri dovevano essere due.

La Gazzetta dello Sport, nella sua moviola, accende il dibattito. Non solo il tiro dal dischetto di Lautaro Martinez, effettivamente realizzato dal Toro argentino dopo il fallo di De Sciglio su Edin Dzeko. L'Inter, nella tesissima gara di Supercoppa, può reclamare pure per il contatto fra Chiellini e Barella all'undicesimo del primo tempo. Questa la valutazione del quotidiano sul comportamento dell'arbitro sull'accaduto: "Mazzoleni (Var) gli ha lasciato potere decisionale nel primo episodio in cui il direttore di gara ha valutato dinamica e intensità: il rigore, però, si poteva assegnare", la conferma.

L'arbitro non è abboccato, invece, sui contatti fra Bernardeschi e De Vrij; e Kulusevski con Bastoni.

La partita si è protratta fino ai tempi supplementari. All'ultimo respiro è arrivato il sigillo di Sanchez. "Ha vinto l’Inter, il nuovo re, che a tavola può sbagliare ancora qualche posata, ma forse ha aperto un ciclo", la riflessione del giornale.

"Un finale da brividi. Una vittoria importantissima per l'Inter, perché rafforza il valore dello scudetto che ha sul petto e dà ancora più fede in quello che sta rincorrendo", la conferma sulle certezze acquisite da una macchina - quella nerazzurra - che non sembra fermarsi più.