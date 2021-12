Inter news: la frecciatina di Inzaghi! 'Ora fa comodo a tutti...'

Inter news: il sassolino di Simone Inzaghi.

Il tecnico nerazzurro ha costruito una stagione fin qui magica. Primo posto sulle ali del bel gioco e qualificazione agli ottavi di Champions League sono gli obiettivi centrati da un gruppo che ha ben figurato, nonostante le incertezze estive. Proprio Inzaghi, alla fine della gara col Torino, come rimarcato oggi - 23 dicembre - da La Gazzetta dello Sport, ha messo peperoncino: "Ora fa comodo a tutti dire che l’Inter è una corazzata, ma in estate i giudizi non erano questi. Deve essere da stimolo per continuare così. Ogni staff tecnico ha le proprie idee, noi ci abbiamo messo del nostro".

Parole chiare, giustamente fiere, da parte di un tecnico che ha rivisitato con umiltà il credo di una squadra che gioca benissimo, e pratica calcio ancora più offensivo.

Una cavalcata imponente quella in questo campionato: solo Mancini - spiega il giornale - aveva fatto meglio dei 46 punti ottenuti da Inzaghi fin qui. Un grande viaggio, lo ha chiamato Inzaghi, in riferimento pure a quello che succederà alla ripresa dopo la sosta. L'Inter non perde un colpo e vuol continuare a correre, possibilmente divertendo ancora i tifosi, sempre più attratti dalle idee del mister ex Lazio. Clicca qui per le pagelle di InterDipendenza.Net sulla sfida di ieri al Meazza.