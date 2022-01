Inter news: la formazione anti-Empoli. Un ritorno in attacco

Inter news: obiettivo quarti di finale di Coppa Italia.

L'Inter di Simone Inzaghi si gioca oggi la qualificazione in gara secca al turno successivo. Avversario l'Empoli di Andreazzoli: una squadra sbarazzina, capace già di regalare scherzetti alle big del campionato. E allora servirà massima attenzione, e una gara da Inter per superare l'ostacolo, a San Siro.

Con quale formazione i nerazzurri affronteranno i toscani? Ne parla La Gazzetta dello Sport, oggi 19 gennaio. Probabili le rotazioni. Indiziati a riposare sono gli stakanovisti Barella e Skriniar. E anche Brozovic, per una volta, guarderà tutti non in campo: il croato è, infatti, squalificato, in virtù di una sanzione rilasente alla passata stagione.

Chi in attacco? Si va verso la coppia tutta argentina composta da Lautaro e Correa. Del resto, le ultime scelte di formazione, fanno intendere che siano i più freschi. "Per il Tucu la Coppa arriva nel momento giusto per provare a sovvertire nuovamente le gerarchie, con Sanchez che nelle ultime settimane ha ritrovato brillantezza e un ruolo da protagonista", sottolinea il quotidiano milanese.

"Serve serenità, e magari un gol caccia streghe", l'auspicio.

Ricapitolando l'undici proposto dal quotidiano: Radu agirà tra i pali; D'Ambrosio, Ranocchia e Dimarco potrebbero essere i tre difensori; Dumfries e Darmian gli esterni; Vecino, Vidal e Gagliardini i centrocampisti centrali. In attacco Lautaro e Correa.