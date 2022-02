Inter news, l'allarme non è solo in attacco. Ora c'è un problema inaspettato

Inter news: l'allarme ora è a centrocampo.

Indaga sulle prove non brillanti della mediana nerazzurra, il Corriere dello Sport. Un problema inaspettato, visto l'ottimo rendimento della prima parte di stagione. Il quotidiano romano, oggi 28 febbraio, analizza il comportamento dei titolari di Inzaghi che, in questo momento, sembrano più in ombra rispetto al passato. Da Barella a Calhanoglu: qualcosa è cambiato. Tra mire appannate e muscoli pesanti, non c'è più la creatività di un tempo.

Per Barella il problema è la grande continuità di partite giocate. L'azzurro, spiega il giornale, è 'spremuto'. Fin qui ha saltato tre partite soltanto delle 36 ufficiali. C'è poi la Nazionale dove l'ex Cagliari ha ribadito il suo ruolo di inamovibile. Oggi Barella è meno lucido: senza la miglior forma di Barella, l'Inter perde in arrembaggi (Marzo sarà decisivo: clicca qui per tutti gli impegni della squadra di Inzaghi).

Nervoso Brozovic. Stando alla ricostruzione del quotidiano romano, il croato ha discusso a Genova con il connazionale Perisic. I suoi, si legge, sono segnali di fatica più psicologica che fisica.

Non sta riuscendo a incedere neppure Calhanoglu che avrebbe licenza di determinare in zona offensiva, ma che nelle ultime partite è parso sottotono. A Marassi il turco ha sbagliato un gol facile. Leggi qui i cinque motivi della crisi nerazzurra.