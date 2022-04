Inter news, Inzaghi ha deciso: tutte le scelte per il derby

Inter news: il derby di Milano illuminerà la serata.

E' il giorno di Inter-Milan, valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Chi passa accederà alla finale della competizione nazionale e, probabilmente, invierà un segnale fondamentale anche nella corsa Scudetto che, sempre le milanesi, vede come protagoniste duellanti.

All'Inter servirà vincere (il pareggio, con gol, qualificherebbe i rossoneri. Qui tutte le combinazioni della sfida). Sarà un derby fondamentale, dunque, da giocare con fare propositivo e attenzione alta. Idee chiare per quanto riguarda la formazione dei nerazzurri. Dal Corriere dello Sport si apprendono le probabili scelte di Simone Inzaghi.

In attacco si va verso la coppia titolare composta da Edin Dzeko e Lautaro Martinez. Il bosniaco in particolare, rimarca il quotidiano, può segnare oggi il suo primo gol al Milan in maglia Inter.

Un ballottaggio a destra per quanto riguarda il centrocampo: Dumfries è in pole su Darmian. Tutto ok in difesa con il rientro di De Vrij a comandare le operazioni della retroguardia. Con l'olandese, davanti ad Handanovic, ci saranno anche Skriniar e Bastoni. Le dichiarazioni di Simone Inzaghi alla vigilia del derby.