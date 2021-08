Inter news: il ritorno di Eriksen. Ora i test decisivi, Inzaghi lo aspetta

Inter news, arriva Eriksen. Il fuoriclasse danese aveva tenuto tutti col fiato sospeso, a giugno, nei minuti di black-out che avevano visto l'ex Tottenham suo malgrado protagonista durante il primo match dell'Europeo della Danimarca. Tanti giorni, ormai, son passati da quel drammatico evento. Ed Eriksen sta bene, ciò che più ovviamente importa.

La Gazzetta dello Sport aggiorna sulle mosse di Eriksen adesso: "Nelle prossime ore è atteso a Milano, tornerà in Italia per la prima volta dopo il terribile dramma vissuto durante il debutto europeo. Il danese si sottoporrà a tutti i test medici necessari per capire se la sua carriera in Italia potrà avere ancora futuro".

Ore decisive, dunque, in relazione al calcio giocato. "Intanto l’Inter lo aspetta al Suning Training Centre per il primo incontro con mister Inzaghi e il primo vero abbraccio con la squadra dopo la grande paura. Piccoli passi di normalità di straordinaria importanza", rimarca il quotidiano.

Eriksen, a modo suo, tornerà nel mondo Inter, il suo mondo, quello con cui ha scritto un capitolo importante di storia, con la vittoria - dopo svariati anni - di un nuovo Scudetto e quella pazza rincorsa alla maglia da titolare, che lo ha visto alla fine vincitore con grande fame e perseveranza.

Atteggiamento professionale, e apprezzato da tutti: non a caso i tifosi gli hanno dedicato striscioni e omaggi in queste settimane. Eriksen, a Milano, è amato e coccolato.