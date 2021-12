Inter news, il quotidiano: 'Macchina perfetta. A centrocampo il campione'

Inter news: è stata una prova esaltante quella di ieri contro il Cagliari.

Le pagelle odierne de La Gazzetta dello Sport rimarcano le ottime prestazioni di tutti o quasi i nerazzurri. Non c'è stata storia a San Siro, e così gli uomini di Inzaghi hanno ritrovato la vetta della classifica con una prova di grande autorità. Il migliore, per il giornale, è Nicolò Barella. Reduce dall'espulsione di Madrid in Champions League, il centrocampista si è fatto perdonare eccome. Voto 7.5 per lui. Stoffa da campione, serata top, nel giudizio che si legge sulle pagine del quotidiano.

Stesso voto anche per Sanchez. Il cileno ha furoreggiato contro la squadra di Mazzarri. "C'è anche lui per il primo posto", descrive il giornale.

Tanti 7: da Lautaro a Calhanoglu, passando per Dumfries, Skriniar, Bastoni e Brozovic. E Simone Inzaghi? Il tecnico nerazzurro strappa consensi trasversali: "Ha costruito una macchina perfetta, dove tutto funziona alla perfezione. Gestione dell’organico ideale: l’Inter dà l’impressione di non faticare neppure, in certe partite".

Non è un caso che il 'peggiore' per il quotidiano sia Samir Handanovic, voto 6. La sua colpa? Non aver fatto nulla. Serata assolutamente tranquilla per lui.