Inter news, il quotidiano: Bastoni da 8. Ma un suo compagno sbaglia tutto

Inter news: il successo con Lazio ha ulteriormente lanciato gli uomini di Inzaghi in campionato.

Un'Inter matura e spietata, anche con i suoi difensori, ha domato i biancocelesti di Maurizio Sarri, consolidando la posizione di leadership in classifica dagli attacchi del Milan. Vittoria doveva essere, e vittoria è stata. Nelle pagelle del Corriere dello Sport, oggi 10 gennaio, il migliore è Alessandro Bastoni. Il voto, 8, non lascia spazio a interpretazioni. Nel giudizio del quotidiano si rimarca la prova totale del difensore nerazzurro: un gol, un assist, tanta difesa. Una crescita esponenziale, sublimata da un'intuizione da fuoriclasse in occasione della rete.

Tanti i 7: dai centrocampisti Brozovic, Perisic e Gagliardini, ad Alexis Sanchez, schierato in attacco al fianco di Lautaro Martinez. Meno bene De Vrij (5.5), c'è un bocciato in assoluto, Samir Handanovic.

Il portiere sloveno viene 'punito' con un 5. "Buca l'uscita concedendo a Immobile un gol facile a porta vuota", il giudizio del giornale. Handanovic torna giù, e il suo errore fa rumore, pur in una bella vittoria e in una prova complessiva di squadra assolutamente positiva.

Applausi, invece, per Simone Inzaghi. "Calcio totale: chapeau", si legge nella valutazione del quotidiano. Voto 7 per l'allenatore nerazzurro, e un progetto che continua a convincere. Rivivi tutte le emozioni di Inter-Lazio con la diretta testuale di InterDipendenza.Net, clicca qui.