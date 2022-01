Inter news: il pessimo gesto di Bonucci contro un dirigente nerazzurro

Inter, nel match di ieri sera vinto dai nerazzurri per 2 a 1 è successo davvero di tutto.

Non solo il gol di Alexis Sanchez al minuto 120, che ha consegnato alla squadra di Simone Inzaghi la sesta Supercoppa italiana della sua storia. A bordo campo infatti Leonardo Bonucci si è reso protagonista di un episodio davvero poco edificante. Come raccontato dal Corriere dello Sport il tutto è avvenuto proprio dopo la rete dell'attaccante cileno. Il difensore bianconero era in attesa di entrare in campo. Massimiliano Allegri lo aveva scelto per renderlo partecipe degli ormai imminenti calci di rigore. Per questa ragione la panchina del club torinese chiedeva un fallo per far sì che il gioco si interrompesse, così da consentire l'ingresso in campo di Bonucci.

Come noto non c'è stato tempo, visto che l'Inter ha chiuso il discorso all'ultimo secondo. Il difensore bianconero si è scagliato a quel punto contro il segretario generale nerazzurro, Cristiano Mozzillo. "La frustrazione deve aver giocato a Bonucci un brutto scherzo: le telecamere tv e alcuni video girati dei tifosi sugli spalti di San Siro lo immortalano andare su tutte le furie e prendersela con Mozzillo. A bordo campo volano schiaffi e spintoni, con il dirigente dell'Inter che cerca di sottrarsi mentre la furia del difensore della Juve aumenta. Il motivo? Probabilmente l'esultanza per il gol di Sanchez del segretario nerazzurro, che ha avuto anche un passato come dirigente delle giovanili del Napoli".