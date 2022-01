Inter news: il Liverpool nel mirino. L’assenza pesante e i colpi di gennaio

L’Inter, agli ottavi di Champions League, affronterà il Liverpool.

Una sfida che il mondo nerazzurro attende con grande entusiasmo, che permetterà ai ragazzi di mister Inzaghi di misurarsi contro un avversario temibilissimo. Il tecnico piacentino potrà contare sui nuovi acquisti Robin Gosens e Felipe Caicedo, acquistati nel mercato di riparazione; non potrà invece schierare Nicolò Barella, fermato per due turni per l’episodio che lo ha visto coinvolto contro il Real Madrid.

Come si legge sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’Inter non ha nessuna intenzione di presentare ricorso contro la squalifica, accettando di fare a meno dell’instancabile motorino del centrocampo interista.

Soltanto 5 club italiani sono riusciti a tornare a casa da vincenti dalla trasferta di Anfield, e tra questi c’è l’ Atalanta, ex club del nuovo esterno a tutta fascia Robin Gosens che proprio in quella magica notte europea si iscrisse al tabellino realizzando il gol del 2-0; Gosens sa come affrontare i Reds e conta di essere a disposizione di mister Inzaghi almeno per la gara di ritorno. Il tedesco ha già iniziato da tempo il percorso di riabilitazione dopo l’infortunio rimediato in campionato, stavolta con più cautele per evitare ricadute che potrebbero far slittare ancora il suo rientro in campo. Inzaghi potrà anche contare su Caicedo, nuovo attaccante appena acquistato con la formula del prestito dal Genoa, e chissà che non ci sarà bisogno anche della sua fisicità nei minuti finali.

L’obiettivo, insomma, è quello della sfida di Champions in cui l’Inter sogna l’impresa: senza Barella di sicuro, ma con la speranza di un Gosens e un Caicedo in più.