Inter news, il campione: "Inter ancora favorita. Barella rifinitore"

Inter news: Gianfranco Zola sceglie i nerazzurri. In un'intervista a La Gazzetta dello Sport, Magic Box lancia nuovamente la squadra ora allenata da Inzaghi per la vittoria dello Scudetto, senza trascurare le rivali.

"Io metto sempre i detentori dello scudetto come favoriti. E poi Milan, Juve, Napoli e Atalanta. E occhio a Roma e Lazio: ci faranno divertire", il pensiero.

Zola parla del cambio di allenatore: "Conte è un grandissimo che incide parecchio. Simone Inzaghi ha fatto molto bene alla Lazio e può proseguire il lavoro. Lukaku? Non solo i muscoli, ma anche i movimenti, la tecnica. Lukaku è cresciuto tantissimo con Conte: prima gli s’imputava di sbagliare il primo tocco o di non essere spietato davanti al portiere. Ora è un attaccante completo che fa giocare bene tutta la squadra".

Intanto, è arrivato Hakan Calhanoglu. Sul turco, Zola la pensa così: "Ha ottime qualità, ma non sarà semplice sostituire uno come Eriksen che nella seconda parte della scorsa stagione è stato determinante. Ma l’Inter ha anche un certo Barella che, spesso, è il primo rifinitore per le punte".

Poi c'è l'Europa, dove l'Inter è attesa dal tentativo di un salto di qualità... "In Champions si alza il livello in termini di tecnica e di ritmo. Tutta la A deve crescere per arrivare a competere in coppa".