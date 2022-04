Inter news, i dubbi di Bergomi. Su Bastoni parole non banali

Inter news: c'è grande attesa per il derby di martedì sera.

Inter e Milan si sfideranno a San Siro per l'accesso alla finale di Coppa Italia. Un match che potrebbe dire tanto, anche psicologicamente, visto che proprio nerazzurri e rossoneri sono anche in lotta per lo Scudetto. Una sfida a tutto campo, dunque, quella fra le due milanesi.

Oggi, 17 aprile, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, il pensiero di un grande ex come Beppe Bergomi, ora commentatore televisivo. L'analisi di Bergomi sullo stato di salute dei nerazzurri è prudente. "E' tornata viva, ma non è ancora l’Inter di novembre e dicembre".

Mirino puntato soprattutto su un calciatore della rosa di Inzaghi. "Manca qualcosa, ad esempio Bastoni: non è al 100%, non ha la vecchia fluidità negli inserimenti. E poi non mi pare che la squadra abbia la stessa sicurezza che la faceva dominare". Verso il derby: le ultime sulle condizioni degli infortunati.