Inter news: Gosens e i primi minuti, deciso quando. Novità su Correa

Inter news: tanta voglia di Gosens.

Il tedesco sgomma per rientrare. Succederà, probabilmente, già in vista della prossima sfida contro il Genoa. Una ripartenza a step, comunque utile a respirare nuovamente il dolce sapere del protagonismo. Acquisto di spicco dell'ultima sessione di calciomercato, Gosens è del resto un lusso che l'Inter vuole implementare al più presto in un momento in cui forze fresche potrebbero certamente aiutare (i numeri sorprendenti del momento nerazzurro, clicca qui).

La Gazzetta dello Sport, oggi 23 febbraio, assicura: "Robin Gosens è pronto: lo sta dimostrando in allenamento, dove ogni giorno aggiunge benzina nelle gambe e conoscenza con i compagni". La convocazione col Genoa, specifica il giornale, sarà un premio. Ma il vero minutaggio potrebbe arrivare nel derby, dove Gosens potrebbe trovare il campo a partita in corso.

Chiara la strategia a lungo raggio del club nerazzurro che ha puntato su di lui, nonostante l'infortunio. "Gosens sarà il futuro della fascia sinistra, al di là di quello che succedere con Perisic nelle prossime settimane, cruciali per trovare un’intesa sul rinnovo in nerazzurro", si legge. Pure Correa, spiega il quotidiano, è pronto al rientro. Nuove risorse per Inzaghi e il rush finale dell'Inter. Marzo sarà decisivo: tutti gli impegni di Inter, Milan e Napoli nella corsa Scudetto.