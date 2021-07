Inter news, ecco il nuovo Lukaku. Inzaghi ha un'idea per lui ed è top

Inter news: Lukaku e Simone Inzaghi... Simone Inzaghi e Lukaku. La coppia cresce in sintonia e obiettivi. Sembrava impossibile cancellare nella testa del belga l'unicità di Antonio Conte. Invece, il neo tecnico nerazzurro sta entrando con consistenza nelle ambizioni del centravanti, proponendogli un modello di gioco all'altezza e che può farlo ulteriormente crescere.

Ne parla oggi La Gazzetta dello Sport: "Se Antonio Conte ha trasformato Romelu in un’arma di distruzione di massa in Serie A, il suo successore non intende disperdere le conquiste degli ultimi due anni. Ma vuole pure aggiungere qualcosa dal proprio bagaglio di esperienze, come è richiesto a qualunque nuova guida tecnica. Il tutto con un obiettivo ambizioso:moltiplicare l’efficacia del belga in Europa. Per questo, sta nascendo un Lukaku 2.0, uguale eppure diverso, rivoluzionario nella conservazione: non stravolgerà la propria essenza, non rinuncerà alla fisicità letale in campo, ma cambierà leggermente il suo modo di interpretare il ruolo.In una squadra meno conservativa, Rom sarà chiamato a occupare per più tempo l’area di rigore".

Un nuovo Lukaku, insomma, che possa essere arma letale e cannoniere, ancor più di prima.

Nessun dubbio sull'attitudine positiva del centravanti belga: "Anche nei primi giorni di ritiro il belga ha mostrato la voglia di sempre, nonostante in panchina non ci sia più il vecchio maestro", la conferma oggi del quotidiano.