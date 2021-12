Inter news: è già mercato! Tre profili per giugno. E Suning rilancia

Inter news: c'è più di qualche idea già in ballo sul mercato.

Nell'analisi odierna de La Gazzetta dello Sport, le possibili mosse di Marotta e staff. Il fatto che il club nerazzurro sia tornato ai vertici in Italia può attirare, al di là dello strapotere economico, sempre presente, a favore di club di altri campionati.

Da una parte la volontà di non mollare altri pezzi pregiati, dall'altra l'esigenza di alimentare un motore che già funziona, con nuove forze. Il giornale spiega: "Marotta e Ausilio vogliono dare a Inzaghi una rosa sempre più italiana e giovane, requisiti necessari per continuare sulla strada tracciata".

Ma quali sono le intenzioni dell'Inter? E' teso, anzi tesissimo, il filo col Sassuolo. Lì, per il quotidiano, ci sono gli obiettivi del domani. In attacco uno tra Scamacca e Raspadori, mentre a centrocampo il mirino è su Frattesi.

Saranno loro i volti forti per giugno. Con un'Inter ancora scudettata, il tutto potrebbe essere ancora più agevole. Intanto - assicura il giornale - l'Inter è più che mai viva, e il progetto di Suning è destinato ad andare avanti. I successi aiutano, in termini di diritti tv, e con la prospettiva di un sorteggio in prima fascia, nelle prossime edizioni della Champions, che si avvicina. La corsa, insomma, può ripartire con estrema fiducia.