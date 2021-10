Inter news: Dzeko l'eroe della serata. Il tabù sfatato e il nuovo obiettivo

Inter news: il protagonista è Dzeko. Il bosniaco ha offerto l'ennesima prestazione super.

Contro lo Sheriff, ieri (martedì 19 ottobre), l'ex Roma ha illuminato. Bellissimo il primo gol. Ma l'attaccante si è contraddistinto anche per una prova totale lontano dalla porta, e in funzione di assist man come in occasione del secondo gol di Arturo Vidal. "Eroe Edin", scrive il Corriere dello Sport nell'ambito di uno dei suoi approfondimenti odierni. In cinque gara casalinghe, Dzeko ha segnato altrettante reti (mentre sono sette in totale quelle siglate in tutta la stagione).

Dzeko ha avuto il merito di sbloccare una macchina fin qui inceppata in campo europeo (l'Inter infatti non aveva mai segnato in questa edizione di Champions League), e mettere a segno il primo gol, liberatorio, di una lunga (si spera) serie. Una gran botta al volo, specifica il quotidiano. Non contento, l'attaccante ha azionato il redivivo Vidal per il gol del sorpasso nerazzurro, dopo il momentaneo pareggio dello Sheriff (leggi qui le pagelle di InterDipendenza.Net sul match del Meazza).

Ci sono, poi, gli spunti di squadra, e di una classifica che resta incerta, ma meno drammatica di prima. L'Inter ora è a -2 dalle capoliste Sheriff e Real Madrid. La corsa, insomma, è ripartita con forza. In casa l'Inter non vinceva in Champions addirittura dalla sfida contro il Borussia Dortmund del 2009. Un tabù dunque sfatato. Chiaro, ora, il nuovo obiettivo: "A Tiraspol tra due settimane servirà una conferma e magari... il sorpasso sugli sceriffi", l'invito del giornale. Intanto, i nerazzurri si godono un successo importantissimo (rivivi qui le emozioni della sfida di ieri).