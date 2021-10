Inter news: due super voti con lo Sheriff. Ma su Handanovic quanti dubbi

Inter news: missione compiuta. I nerazzurri hanno battuto lo Sheriff rilanciandosi in Champions.

Vittoria doveva essere, vittoria è stata. I ragazzi di Inzaghi, grazie alle reti di Dzeko, Vidal e De Vrij, non hanno tradito le attese. Una gara pimpante, quella dell'Inter, che ha meritato il bottino pieno. Nelle pagelle odierne del Corriere dello Sport, brilla il bosniaco. Edin Dzeko segna, crea, e gioca a tutto campo. "E' suo il primo sigillo europeo dell'Inter", rimarca il quotidiano che, all'ex Roma, riserva un 8 pieno.

Non è sfuggita, neppure, la prestazione di Arturo Vidal. Schierato a sorpresa a centrocampo, dopo il forfait di Hakan Calhanoglu, il cileno è risultato gran protagonista. E, come rimarcato dal giornale, non segnava in Champions addirittura dal 2017. Il voto è 7.5, a riprova di una prestazione super.

Dubbi, invece, su Samir Handanovic. Il portiere sloveno ha subito una punizione che poteva risultare beffarda, e forse decisiva, per il cammino europeo nerazzurro. Una mezza sbavatura. "Lascia qualche dubbio sulla punizione di Thill: si tuffa in ritardo?", s'interroga il quotidiano sul conto dell'estremo difensore (che prende un salomonico 6).

Voti alti (7) per Dimarco, Perisic e il tecnico Simone Inzaghi ("Le 29 conclusioni meritavano più di 3 reti". Clicca qui per le dichiarazioni a fine gara del tecnico nerazzurro). Tra i moldavi, becca un 4.5 Costanza ("Tra Perisic e Dimarco viene travolto"). Il migliore nello Sheriff è ovviamente l'autore del gol Thill ("Punizione calciata con una parabola spettacolare, anche se c'è lo zampino di Handanovic". Voto 6.5). Leggi anche le pagelle di InterDipendenza.Net, clicca qui.