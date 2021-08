Inter news: 'Due senatori sott'esame' Uno di loro non è incedibile

Inter news: Aleksandar Kolarov e Ivan Perisic sono sott'esame. Il primo - scrive Tuttosport di oggi (lunedì 2 agosto) - è al lavoro per tornare fisicamente quello di Roma, mentre il croato deve dimostrare di essere quello dello Scudetto.

Il quotidiano sportivo analizza come "il difensore serbo, che sicuramente nella scorsa stagione, nonostante le lodi pubbliche di Antonio Conte, ha vissuto un'annata complicata, punta alla rinvincita personale. L'ex Roma, dopo aver rinnovato il proprio contratto in scadenza, sino al giugno del 2022, accettando il dimezzamento del proprio stipendio, e passando da 3 a 1.5 milioni, vuol far ricredere il popolo interista. Troppo brutto il giocatore lento, fuori posizione e macchinoso visto nella prima parte dello scorso campionato". Tuttosport sottolinea però che "in questa prima parte di ritiro, in verità, Kolarov non è sembrato brillantissimo, ma chiaramente la condizione fisica potrà migliorare".

Per quanto riguarda invece Perisic "che sicuramente non rinnoverà il proprio contratto con i nerazzurri alle cifre attuali, i dubbi - fa emergere il quotidiano sportivo - restano i medesimi del passato. Se è vero che l'ex Bayern possiede mezzi tecnici e fisici più che importanti, è altrettanto vero che la continuità di rendimento ha sempre rappresentato il tallone d'Achille del ragazzo di Spalato". Tuttosport conclude ricordando che "Perisic non è incedibile e qualora dovesse pervenire un'offerta allettante, questa sarebbe presa attentamente in considerazione".