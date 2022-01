Inter news, dopo Brozovic si pensa ad un nuovo rinnovo

Inter news, nella giornata di ieri si è diffusa la notizia del raggiunto accordo, dopo una lunga trattativa, tra la società e Marcelo Brozovic, per il rinnovo contrattuale.

La questione relativa ai prolungamenti degli accordi continua quindi a tenere banco in casa nerazzurra. Dopo Lautaro Martinez, Nicolò Barella e la dirigenza (per la quale, al pari di Brozovic, manca solo l'annuncio) potrebbe essere la volta di un altro importante elemento della rosa. Si tratta di Samir Handanovic, portiere e capitano della squadra. Negli ultimi giorni André Onana ha svolto le visite mediche. Il portiere dell'Ajax, attualmente impegnato con la Coppa D'Africa, sarà il futuro della porta nerazzurra. Ma come ha preso la notizia l'estremo difensore sloveno?

Ieri Handanovic ha rilasciato una dichiarazione in cui ha fatto capire di apprezzare la competizione nel ruolo. L'attuale numero 1, come rimarcato anche questa mattina dal Corriere dello Sport, non sta però gradendo il modo in cui viene accusato per i presunti errori commessi. "Chiaro il suo stato d'animo: non crede di essere giudicato in maniera equa, ma chi lo conosce bene assicura che per lui conta solo il parere dell'allenatore e della dirigenza . E tutto porta a credere che sia Inzaghi sia Marotta a fine stagione saranno concordi nel proporgli il rinnovo. A quel punto, se lo firmerà, inizierà il testa a testa per la maglia da titolare tra Samir e Onana. Una sfida dall'esito non scontato".