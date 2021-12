Inter news, dirigenza e allenatore: cosa manca per i rinnovi? Il punto

Inter news, non ci sono solo i giocatori in scadenza nei pensieri della società.

La famiglia Zhang infatti, scrive Tuttosport, sta lavorando anche per prolungare gli accordi dei dirigenti che hanno contribuito alla costruzione di una squadra che ha vinto uno scudetto e che sta puntando alla seconda stella. Gli attuali contratti di Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin scadono il prossimo giugno, ma la volontà comune è quella di proseguire in nerazzurro. Ognuno sta trattando separatamente il proprio stipendio ed i proprio bonus. La durata del nuovo accordo dovrebbe essere di altri due anni, ossia fino al 2024, anche se resta viva l'ipotesi che si scelga di arrivare al 2025.

Chi invece ha un contratto in scadenza nel 2023 è Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro sta facendo un ottimo lavoro, e secondo la redazione del quotidiano torinese il rinnovo appare scontato. Perché arrivi la firma, con ritocco del contratto, sarà però necessario attendere che si arrivi in Primavera.

"Il tecnico piacentino si è calato alla perfezione nella nuova realtà milanese, ha preso in mano una squadra forte, ma diversa rispetto a quella di Conte con alcune cessioni dolorose (Lukaku e Hakimi, oltre all'addio di Eriksen per motivi di salute), ha preso ciò che gli è stato dato, inserendo alla grandissima i nuovi acquisti, e reso l'Inter una delle realtà più belle e spettacolari del calcio italiano, riportandola negli ottavi di Champions dopo 10 anni. Inzaghi si è inserito benissimo nel gruppo ed è stato accolto alla grande dalla tifoseria. Inutile dire come il suo feeling con il club sia ottimo, tant'è che Marotta qualche giorno fa lo ha definito «un valore aggiunto, la stella polare» da seguire. Il rinnovo, a meno di clamorose sorprese, è scontato".