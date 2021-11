Inter news, che carica dagli ex! Da Materazzi a Julio Cesar: tutti tifano

Inter news: la carica degli ex.

In vista di Inter-Shakhtar, partita che può regalare la qualificazione agli ottavi di Champions League dopo dieci anni, quattro vecchie glorie nerazzurre hanno detto la loro sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. Da Materazzi a Pandev, passando per i brasiliani Lucio e Julio Cesar. Scendono in campo gli eroi del Triplete.

Materazzi ha puntualizzato che qualificarsi oggi significherebbe concentrarsi per ben tre mesi soltanto sul campionato. A Matrix piace l'Inter di Inzaghi perché votata all'attacco. Per Pandev la qualificazione agli ottavi sarebbe invece una buona notizia per il movimento calcistico italiano. Importante, per il macedone, tornare a regalare ai tifosi la magia delle serate magiche di Champions.

La difesa dell'Inter, per Lucio, è super. C'è l'effetto Inzaghi per l'ex difensore brasiliano: i calciatori - rimarca Lucio - si vogliono bene e il tecnico sta costruendo un gruppo vero. Julio Cesar, infine, rimarca la prova contro il Real Madrid di settembre: nonostante il risultato, una grande Inter. Per il portiere, non bisognerà avere paura quindi dello Shakhtar. "Forza Inter: conquistiamoci questa possibilità", le parole di Julio Cesar che sanno di immedesimazione intatta con i colori dell'Inter. Leggi qui le probabili scelte di Inzaghi in vista della sfida contro gli ucraini.