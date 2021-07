Inter news, c'è Lukaku. Stasera a Milano: le rassicurazioni che ha ricevuto

Inter news: Romelu Lukaku è pronto a riprendersi l'Inter. Il forte centravanti nerazzurro rientrerà questa sera a Milano dopo le vacanze post-Europeo, giocato col suo Belgio e interrotto proprio dall'Italia, laureatasi alla fine Campione d'Europa.

"L’ ultima volta sotto a questo cielo era la fine di maggio: la sua Inter era appena diventata campione dopo undici interminabili anni, ai piedi di San Siro un fiume nerazzurro e per le strade clacson di gioia. Il 24 maggio Romelu Lukaku era ebbro di felicità mentre saliva su un jet privato e salutava la “sua“ Milano per gli impegni dell’estate", rimarca oggi La Gazzetta dello Sport.

Festeggiamenti che Lukaku spera di ripetere per nuovi importanti traguardi. Intanto, stasera atterrerà a Milano, per poi domani cominciare la preparazione assieme al resto dei compagni e al nuovo tecnico Simone Inzaghi.

"Ora, di ritorno a Milano, non trova più Antonio Conte, un mentore e non solo un allenatore, e sulla fascia non c’è Achraf Hakimi a consegnargli cioccolatini da scartare. Romelu è stato tranquillizzato dai dirigenti sull’intenzione di difendere al massimo livello il tricolore sul petto", la ricostruzione.

Lukaku è pronto, l'Inter lo aspetta. Ormai ci siamo.