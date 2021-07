Inter news, c'è il parere di Inzaghi su Perisic. Schiarita sul futuro del croato

Inter, c'è anche Perisic. L'esterno croato - dato a lungo in bilico - può restare a sorpresa.

Scrive oggi La Gazzetta dello Sport: "Ivan sembra avere ancora qualcosa da dare all’Inter e a Inzaghi. Sostituire Perisic potrebbe essere molto complicato. E allora l’ipotesi di un ultimo anno in nerazzurro oggi acquista ancora più valore e il contratto in scadenza non sembra essere un problema né per il giocatore né per l’Inter".

C'è di più: Inzaghi conta su Perisic e gradisce il calciatore. Il matrimonio insomma potrebbe continuare. Del resto, specifica il quotidiano, nessuna offerta è giunta per Perisic, reduce da un ottimo Europeo.

Inzaghi ha fatto intendere alla società che sarebbe felice di allenare un calciatore come lui. Perisic, abituato a sudarsi il posto, è stato fra i protagonisti a sorpresa dell'ultimo Scudetto nell'inedito - fin lì - ruolo di esterno di centrocampo a tutta fascia. Sempre in quella posizione giocherebbe con Inzaghi: dare, anche così, continuità alla precedente gestione potrebbe essere un valore aggiunto.