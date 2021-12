Inter news, buona notizia per Inzaghi: a gennaio avrà il suo pupillo

Inter news, buone notizie per Simone Inzaghi, che a gennaio riabbraccerà un suo fedelissimo.

Non si tratta di un colpo di mercato, ma sicuramente poter avere di nuovo a disposizione Joaquin Correa è un'ottima notizia per il tecnico. L'argentino si era infortunato nel corso del match dell'Olimpico contro la Roma, vinto per 3 a 0. In quell'occasione l'ex Lazio aveva sfoderato forse la sua migliore prestazione da quando è in nerazzurro, nonostante non sia riuscito ad andare in gol. Questa assenza ha fatto sì che Alexis Sanchez trovasse maggior spazio, e la riposta è stata più che positiva.

Ora dunque Inzaghi potrà usufruire di tutte le risorse a disposizione in attacco, e non si tratta di una cosa da poco. I primi due mesi del 2022 sono infatti terrificanti, visto che ci sarà un calendario fittissimo, che inizierà con la trasferta di Bologna e terminerà con la sfida al Liverpool (nel mezzo la Supercoppa con la Juventus, la Lazio, l'Atalanta, il Venezia, il Milan, il Napoli e la gara di Coppa Italia con l'Empoli). Sarà fondamentale quindi avere tutti a disposizione, in modo tale da poter attingere ad ogni risorsa della rosa e consentire a tutti, tramite le rotazioni, di poter rifiatare. Correa non sta forzando il rientro. Lo stato di forma della squadra ha fatto sì che si potessero attendere i tempi corretti per riavere a disposizonne l'argentino, e per questa ragione, alla ripresa, l'attaccante sarà già disponibile.