Inter, nessuno ha fatto di meglio in una statistica. Il dato che impressiona

Inter, specialisti nel recupero punti da situazione di svantaggio.

Come si legge nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’Inter non molla mai. I nerazzurri, infatti, sono primi in questa particolare statistica sui punti recuperati in situazioni di svantaggio; anche contro la Juventus, infatti, gli uomini di Simone Inzaghi hanno conquistato il secondo titolo stagionale recuperando da una situazione tutt’altro che semplice, con i bianconeri che in 3 minuti avevano letteralmente ribaltato il risultato con le reti di Alex Sandro e poi di Vlahovic.

Sono ben 22, infatti, i punti guadagnati in situazione di svantaggio: nessuno, in Europa, ha fatto meglio dell’Inter; considerando la partita di Empoli (addirittura sotto 2-0), e la finale di Coppa Italia, sono addirittura 8 le gare che i nerazzurri stavano perdendo e che poi hanno recuperato.

Chiaro che, adesso, ci sono i 2 punti più importanti da recuperare: quelli che separano l’Inter dal Milan. L’impresa sarà difficilissima, i cugini sembrano spinti da una forza interiore quasi magica che sta loro permettendo di mantenere il primato, anche se la partita di domani contro l’Atalanta non è per nulla scontata. L’Inter, invece, affronterà il Cagliari che è impantanato nella zona retrocessione, e che farà di tutto per portare a casa dei punti nella sfida di domani. Si prospetta un weekend pieno di sorprese e insidie, che di certo i nerazzurri vogliono superare.