Inter, nessun intoccabile. Un pilastro non convince e ora rischia la cessione

L'Inter sta naufragando e in una situazione come questa è inevitabile che tutti vengano messi in discussione e rischino il posto. La sensazione è che quando aprirà il mercato ci sarà un'autentica rivoluzione in casa nerazzurra, e anche chi veniva considerato un pilastro potrebbe lasciare.

E' il caso di Milan Skriniar, uomo fondamentale della difesa di Spalletti ma in evidente difficoltà nello schieramento a tre di Conte. lo slovacco anche ieri si è reso protagonista di un grave svarione, come scritto dalla Gazzetta dello sport, sintomo di un problema più grande.

Da marcatore (ieri ha agito a destra, solitamente viene schierato a sinistra) non ha lo stesso rendimento di quando gioca a 4. Per questa ragione si starebbe meditando in dirigenza di cederlo a fine stagione. Quello che è ceto, scrive la rosea, è che il suo futuro in nerazzurro non è più certo come prima.