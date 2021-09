Inter: nelle ultime ore scoppia la bufera. E c'è anche l'irritazione di Mancini

Inter: Stefano Sensi, da qualche ora, è al centro di una bufera. E ci sono anche due altri particolari importanti: il primo riguarda il commissario tecnico dell'Italia, Roberto Mancini, il secondo un dettaglio che emerge proprio questa mattina (venerdì 10 settembre).

Andiamo, però, con ordine.

"Dopo l’allenamento di martedì pomeriggio, Sensi ha accusato un dolore al polpaccio, chiamandosi fuori. Una volta varcati i cancelli del raduno, ha rassicurato i tifosi nerazzurri su Instagram: 'Sto bene ragazzi, non ho nulla'. Un comportamento - sottolinea il principale quotidiano italiano tramite il suo sito internet - che non è piaciuto al c.t. ('Sinceramente non ho letto nulla' chiosa il Mancio) e che magari inciderà sulle sue decisioni. A ottobre ci sono le final four di Nations, con 23 giocatori da convocare: è già il momento di scelte forti".

Il Corriere dello Sport di oggi sottolinea come "il messaggio lanciato attraverso Instagram nel primo pomeriggio di mercoledì certo non lo ha aiutato, ma al netto della delusione che poteva avere dopo esser finito due volte in tribuna contro la Bulgaria e la Svizzera, se fosse stato al 100% difficilmente avrebbe rinunciato a giocare un match ufficiale (non un'amichevole...) nella quale sarebbe stato titolare al posto di Jorginho. Martedì - ricorda Andrea Ramazzotti nel suo articolo - un piccolo fastidio al polpaccio lo ha avvertito. Se avesse avuto davanti la finale dell'Europeo avrebbe giocato? Pressoché scontato". Il quotidiano sportivo rimarca però anche 'l'altro lato della medaglia': "Al tempo stesso, però, a suo giudizio, rischiare un nuovo infortunio dopo un calvario di quasi due anni, non avrebbe avuto logica".

E ora? E ora Stefano Sensi spera in una maglia da titolare nel match contro la Sampdoria in programma domenica 12 settembre (fischio d'inizio ore 12:30). "Si augura - conferma infatti il Corriere dello Sport - di avere un'altra chance dopo aver fatto coppia con Edin Dzeko nell'amichevole contro la Diamo Kiev e contro il Genoa".