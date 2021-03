Inter, nella giornata di oggi arriva l'ultimo atto della beffa. Il punto

Inter, la Gazzetta dello Sport questa mattina è tornata a parlare di quanto sta accadendo in casa nerazzurra sul fronte nazionali. Come noto la gara di sabato è stata sospesa per il rischio che si generasse un focolaio all'interno del gruppo interista.

Eppure, solo pochi giorni dopo, diversi giocatori sono partiti alla volta delle rispettive nazionali (contrariamente a quanto originariamente stabilito dall'Ats). Oggi, scrive la rosea, sarà il turno degli italiani. Si attende infatti l'esito dei tamponi effettuati ieri, ed in caso di esito negativo Barella, Sensi e Bastoni si aggregheranno al gruppo degli azzurri.

"La condizione è comunque buona e dopo cinque giorni di stop forzato - con tanto di rinvio del match contro il Sassuolo - i nazionali dell’Inter hanno ripreso ad allenarsi regolarmente ieri e l’altro ieri: quattro sedute di allenamento, una individuale e tre di gruppo. Tra parte tecnica e atletica",