Inter, nel caos dovuto al Covid arriva una grande notizia sul lato societario

Inter, l'emergenza Covid sta letteralmente (e motivatamente) centralizzando tutte le attenzioni in casa nerazzurra. Tuttavia è arrivata anche una notizia positiva nel mezzo di questo caos.

In particolare quella riportata dal Corriere della Sera, stando alla quale la società avrebbe risolto un dei problemi più gravi. Sarebbero state messo in pagamento infatti le mensilita' dovute ai dipendenti per il mese di gennaio.

L'Inter aveva fatto slittare queste incombenze a causa della crisi finanziaria affrontata, ma ora è pronta ad onorare gli impegni. E non so. Verranno pagate anche le spettanze dovute per gli acquisti dei giocatori, come ad esempio la rata al Real madrid per l'acquisto di Hakimi.