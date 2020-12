Inter Napoli, un recupero (e mezzo). Ma un giocatore torna a preoccupare

Inter Napoli, è già tempo di pensare alla partita di mercoledì sera, in cui i nerazzurri affronteranno la delicata sfida contro gli uomini di Gattuso. I nerazzurri arrivano a questo match dopo la vittoria sofferta, ma più che meritata, contro il Cagliari.

La Gazzetta dello Sport, nell'introdurre questa partita, sottolinea come Conte possa sorridere per le condizioni di Hakimi. Il marocchino ieri ha subito solo una botta, ragione per la quale sarà pienamente disponibile.

Così come Sensi, che sta bene, ma che per stessa ammissione dell'allenatore non è al pieno della forma fisica. Conte lo ha definito come "dimezzato", e attende la versione migliore dell'ex Sassuolo. Torna a preoccupare invece Alexis Sanchez, affaticato.