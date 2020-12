Inter Napoli: un giocatore torna finalmente tra i migliori e la solita sentenza

Inter Napoli di ieri sera ha visto i nerazzurri vincere in una gara molto difficile e sofferta, dove la squadra di Gattuso, soprattutto nel finale (anche se in 10) ha prodotto molte occasioni per rimettere il match in parità. Handanovic però ha sbarrato la strada ai partenopei, guadagnandosi così il titolo di migliore in campo.

Prestazione di spessore per il capitano, che nelle ultime uscite era stato messo sotto accusa. Lo sloveno ha sfoderato una prestazione degna dei suoi livelli salvando letteralmente il risultato. Dietro di lui Barella, ormai stabilmente tra i migliori in campo in ogno gara.

Solita prestazione di fatta di corsa, quantità e sacrificio. Buona prestazione anche di Darmian. Tutti gli altri si dividono tra sufficienze tirate o voti leggermente più bassi. Il peggiore dei nerazzurri è stato considerato Brozovic. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.