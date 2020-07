Inter Napoli, stasera il debutto della nuova maglia home a zig-zag

Le novità, nel calcio, sono sempre all'ordine del giorno. Il mondo che ci circonda progredisce ogni giorno sempre di più e verosimilmente, essere al passo coi tempi diventa di fondamentale importanza. In casa Inter, relativamente ai nuovi kit per la stagione 2020/2021, di novità ve ne sono parecchie e di conseguenza, come normale che sia, non mettono d'accordo tutti i tifosi.

Inter-Napoli di questa sera rappresenterà il battesimo ufficiale della nuova maglia home, quella a zig-zag. Dopo le tante polemiche che si sono susseguite a causa del nuovo design Nike, questa sera sarà possibile verificare la tenuta della maglia, senza dimenticare la curiosità per i nuovi font della Lega che dalla prossima stagione accomuneranno ogni club.

Quella di indossare il nuovo kit nell'ultimo incontro casalingo della stagione è un'abitudine ormai consolidata che resiste nel tempo, sperando che questa sera possa portare fortuna ad Handanovic e compagni.