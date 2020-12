Inter Napoli, per Sanchez anno finito. Out anche Vidal

Inter Napoli di questa sera sarà uno dei due big match di questa giornata di campionato insieme a Atalanta Juventus. Antonio Conte dovrà rinunciare ad alcuni suoi uomini in vista di questa importante sfida. Alexis Sanchez, riporta il Corriere dello Sport, si è sottoposto ad esami che hanno evidenziato un risentimento muscolare.

Secondo il quotidiano romano il cileno sarà fuori per tutto il mese di dicembre, e si rivedrà, con ogni probabilità, solo il 3 gennaio contro il Crotone. Out anche Arturo Vidal, che dovrebbe tornare a disposizione in occasione della prossima partita contro lo Spezia.

Ritornano invece Nainggolan, che ha recuperato dall'infortunio e dovrebbe essere in panchina. In attacco assente anche Pinamonti. Pronto invece a subentrare a gara in corso Sensi.