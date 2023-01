Inter-Napoli, le scelte: deciso l’attacco che sfiderà Spalletti

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 04/01/2023

Inter-Napoli si giocherà questa sera in un San Siro gremito. E’ finalmente arrivato il giorno tanto atteso, quello della super sfida contro i partenopei, capolisti fin qui incontrasti in Serie A. E’ una partita clamorosamente importante perché, in caso di successo dei nerazzurri, rimetterebbe in piedi un sogno Scudetto oggi ancora lontano. Viceversa, un altro risultato garantirebbe ulteriore tranquillità ad Osimhen e soci, scatenati fin qui.

Quale formazione per Inzaghi? La curiosità è naturalmente sulle mosse che il mister nerazzurro intenderà opporre agli avversari per avere la meglio su di loro. Da La Gazzetta dello Sport le indicazioni sulle possibili scelte del tecnico, atteso da una serata cruciale.

Inter-Napoli, chi gioca. La probabile formazione

Scelte delineate. L’Inter è pronta a sfidare il Napoli. C’era curiosità sull’attacco, ora affollato. Stando al quotidiano, favoriti per partire dall’inizio sono ora Edin Dzeko e Romelu Lukaku. Siederà, dunque, in panchina Lautaro, reduce dal trionfo ai Mondiali in Qatar.

Out Brozovic, il regista sarà ancora Calhanoglu. Sulle fasce spazio a Dumfries e Dimarco. In difesa agiranno Skriniar, Acerbi e Bastoni, davanti naturalmente ad Onana. L’Inter è pronta: i tifosi sperano nell’impresa.