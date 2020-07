Inter Napoli, Conte e Gattuso cambiano ancora: le probabili formazioni

In vista dell'Inter, Gennaro Gattuso ed il suo Napoli si preparano ad un turnover massiccio. Senza ormai più obiettivi da raggiungere, i partenopei non saranno di certo da sottovalutare e non a caso, visti anche i precedenti, i ragazzi di Antonio Conte ne sono ben consci. Fra squalifiche ed infortuni, Gattuso sarà costretto a quanto pare a variare di molto il suo ultimo undici iniziale schierato contro il Sassuolo, consapevole però che chiunque sarà chiamato in causa riuscirà a lasciare in campo fatica e sudore.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, se si considera la squalifica di Mertens, l'infortunio di Manolas e gli acciacchi di Fabian Ruiz e Zielinski, vedere un Napoli radicalmente cambiato rispetto al match contro il Sassuolo di sabato sera non è affatto utopistico. Il caldo, a maggior ragione, potrebbe ancora una volta influire poichè giocare ogni due giorni a questi ritmi risulta alquanto complicato.

In vista dell'Inter quindi, relativamente al reparto arretrato, si scaldano Meret, Mario Rui e Maksimovic mentre in mediana potrebbe scoccare l'ora di Elmas, Allan e Demme. In attacco salgono le quotazioni di Politano e di Lozano, giocatori veloci e rapidi che potrebbero mette in difficoltà la retroguardia nerazzurra.

L'Inter, invece, contrariamente al Napoli, insegue un obiettivo: il secondo posto. Vincere contro il Napoli equivarrebbe a presentarsi all'ultima giornata di campionato, in casa dell'Atalanta, comunque con dei punti di vantaggio che varierebbero a seconda del risultato dei bergamaschi a Parma. Conte avrà di nuovo a disposizione Barella, di ritorno dalla squalifica, mentre dovrà fare a meno di De Vrij causa piccolo infortunio e di Gagliardini squalificato. Torneranno dal primo minuto sia Candreva a destra che Young a sinistra, con in mezzo al campo Barella e Brozovic. In difesa assieme a Skriniar e ad uno fra Bastoni e Godin, trova riconferma Ranocchia. In avanti pronto il tandem Lukaku-Sanchez con alle loro spalle uno fra Eriksen e Borja Valero.