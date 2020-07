Inter Napoli, bene Lukaku e Lautaro. Male Barella, rivedibile Sanchez

Vincere, alla vigilia della partita contro il Napoli, era fondamentale. L'Inter, conscia della vittoria dell'Atalanta, entra in campo determinata e per quanto a tratti in difficoltà a causa del buon palleggio dei partenopei, riesce a far sua la partita. La vittoria, arrivata al termine di novanta minuti molto intensi, servirà sicuramente ad alzare il morale del collettivo, soprattutto in vista dell'ottavo di Europa League contro il Getafe che rappresenterà un crocevia della stagione.

Le pagelle targate Gazzetta dello Sport vedono, relativamente ai giocatori nerazzurri, voti quasi tutta sopra la sufficienza. Molto bene Handanovic che salva l'Inter in due circostanze grazie a due belle parate come del resto D'Ambrosio, autore della rete dell'1-0 : 7 per entrambi.

Ottima ancora una volta, anche il rendimento di Borja Valero che assieme a Lukaku, Bastoni e Lautaro merita un 6,5 pieno in pagella. Sufficienti invece De Vrij, Godin, Biraghi, Young e Brozovic.

Sottotono Sanchez e Brozovic, autori di una partita fra alti e bassi: 5,5 per loro. Il peggiore è però Barella che rimedia un 5 in pagella: non entra mai in partita, sbaglia alcuni passaggi e preso dal nervosismo finisce per commettere alcuni falli che gli costano il cartellino giallo. Bene anche Conte che grazie ad un gioco a sprazzi completamente ritrovato, porta a casa un 6,5 pieno.