Inter, Nandez vicino, ma non sarà il rinforzo sulla fascia. Il punto

Inter, proseguono i contatti tra i nerazzurri e il presidente del Cagliari Giulini per portare a Milano il centrocampista Nandez. Stando al Corriere dello Sport ci sarebbero due possibilità.

Marotta infatti vorrebbe o uno scambio di prestiti secchi oppure strappare un prestito oneroso senza obbligo di riscatto. Tuttavia non sembra essere l'uruguaiano il rinforzo per la destra dopo la partenza di Hakimi.

L'idea del club nerazzurro è quella di acquistare lui e un altro elemento. In questo senso i nomi sono soliti, ossia quelli di Bellerin , per il quale sarà necessario convincere l'Arsenal sulla formula del prestito e Zappacosta. Dumfries resta il sogno, ma per ragioni economiche l'operazione sembra essere molto complicata.